شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف جنيه لتحويل البدروم.. المبالغ المستحقة عن مخالفات البناء في بني سويف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، تحديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء بحد أقصى 20 ألف جنيه في المدينة، و5 آلاف جينه في القرى لمخالفة الرسوم المعمارية الإنشائية.

وبالنسبة لمخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، ومخالفة الزيادة في مسطح غرفة السطح 50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيه للقرى، ومخالفة بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى.

وبالنسبة لمخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص 120 ألف جينه للمدن و30 ألف جنيه للقرى، ومخالفة البناء دون ترخيص 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات، و160 ألف جنيه في المدن، و40 ألف جنيه في القرى.

وتمتد فترة تلقي المبالغ المستحقة خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، وينطبق ذلك على الطلبات التي سيتم تقديمها خلال الأجل المحدد قانونا، مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصى المبالغ الموضحة عاليه.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة، وطبقا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرارا مجلس الوزراء، مطالباً بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة.

وأشار المحافظ إلى أن الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية برقم 199 لسنة 2020، اشترط على الراغب مستقبلاً في التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك وكذلك من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه حتى الآن، أن يقدم إقرارا بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك في الحالات الجائز التصالح فيها، وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونيا، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدم الطلب دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المُسدًد في حالة قبول الطلب وفقاُ للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة.

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