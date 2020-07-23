شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 6 أشخاص خططوا لإثارة الشائعات مع بدء الاستحقاقات الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط خلية إخوانية خططت لإثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة، وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان الخميس، أن معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت إصدار قيادات تنظيم الإخوان الهاربة بالخارج، تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ ذلك المخطط«.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا، أبرزهم الإرهابيون الهاربون عماد البحيري وحسام الشوربجي وسيد توكل وحمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة، حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه، وهم: «هشام متولى الشوبكى، وإسلام علوانى حجازى، وإبراهيم سعيد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاته، وصهيب سامى الزقم».

وتابع البيان: «عُثر داخل الاستوديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.

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