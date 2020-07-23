غلق 14 كافيه ومقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في بني سويف (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، شن حملات تفتيشية لمتابعة المحلات. أسفرت الحملات عن ضبط 14 كافيه شوب ومقهى غير ملتزمين بالاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا. وتم إغلاق المنشآت المخالفة لاستخدامهم شيش وعدم وجود بطاقات صحية، وجرى التحفظ على شيش و3 شاشات عرض. وقال رئيس المدينة إن الحملات رفعت إشغالات متنوعة من كورنيش النيل، وتحفظت على كافة الإشغالات، واتخذت كافة الإجراءات القانونية. أضاف أن الحملة أسفرت عن رفع أشغال عصارة أمام حديقة الشلال، وتم تنظيف المكان من مخلفات العصارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. Advertisements حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم حملة لاغلاق المقاهى ورفع عصارة عصير بطريق بنى سويف الفيوم الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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