شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 28 حالة جديدة من فيروس كورونا في مستشفيات عزل بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، الخميس، تعافى ٢٨ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينهم ٢٠ حالة في مستشفى الصدر، و٨ حالات في مستشفى ناصر العام، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جهته، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، وأحمد جاد المولى، المدير الإداري بمستشفى الصدر، ومحمد الدمرداش، المدير الإداري بمستشفى ناصر العام، على المتابعة المستمرة وجهودهم المبذولة.

