شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عوض، وكيل الطب البيطري في المنوفية، ضبط كميات لحوم ضآن وبقرية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمى في مدينة السادات.

تمت مصادرة المضبوطات، وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

وجاءت الحملة بالاشتراك مع إدارة المجازر بالتفتيش على عدد من محلات الجزارة، وفي إطار تكثيف الرقابة على الأغذية.