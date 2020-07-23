شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون جنيه لتطوير 4 مناطق عشوائية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اعتماد 300 مليون جنيه لتطوير 4 مناطق عشوائية في المحافظة، من بينها العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم.
أضاف المحافظ أنه تم تطوير 10 ميادين في مدينة شبين الكوم، والشروع في تطوير 3 أخرى في مركزى الباجور وتلا، وتشجير وتجميل مدينة شبين الكوم، وتغيير جميع الكشافات بها إلى الليد الموفرة.
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