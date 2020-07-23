شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد: إزالة فورية للمتخلفين عن سداد جدية التصالح بمخالفات البناء (خطوات التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.

وكلف «شعراوي» المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، موجها المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقال «شعراوي»، إن المحافظات قامت خلال شهر يوليو الجاري ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لإستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع، وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.

ووجه الوزير المحافظين بضرورة الإستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد الوزير على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديدة التصالح والتي تقدر بحوالى 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وأعلن أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى 20 يوليو 2020 بلغت حوالي 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع.

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في السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية إنه قام بتوجيه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية، وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.

وأكد على أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفوري عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، مطالبا بضرورة التنسيق مع إتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في أعمال الإزالات والتي تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الإشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.

إنفوجراف قانون التصالح في مخالفات البناء

إنفوجراف قانون التصالح في مخالفات البناء

إنفوجراف قانون التصالح في مخالفات البناء