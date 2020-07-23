شكرا لقرائتكم خبر عن كلية تربية حلوان تصدر الدليل التعريفى للمشاركة بالمشروع القومى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بكلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدليل التعريفي لإلتحاق طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية حيث يعد المشروع هدفًا قوميًا تسعي الدولة إلى تنفيذه باستثمار طلاب الجامعات المصرية ويتضمن الدليل التعريفي إزالة الغموض حول بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع من حيث الإجراءات والحوافز وكيفية الالتحاق بالمشروع وشروطه والفئة المستهدفة، وإعطاء فكرة مبسطة حول أهم القرارات المنظمة للمشروع.

وأشار الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث يتيح لطلاب الجامعة فتح فصل محو أمية مع هيئة تعليم الكبار يضمن الطالب من خلاله الحصول على مكافأة مالية عن كل دارس ناجح، وتعد مشاركة طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية إجبارية كمتطلب للتخرج من الكلية ويشترط محو امية ٣ مواطنين.

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وأوضح الدكتور احمد عبد الرشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من المشروع يأتى إيماناً من الجامعات المصرية بأهمية المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى، وقامت العديد من الجامعات بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار و نجحت في استثمار طاقات طلابها في مواجهة خطر الأمية.

ونوهت الدكتورة دعاء حمدي مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة حلوان إلى أن الدليل التعريفي يتضمن الهدف من مشاركة طلاب كلية التربية في المشروع وطبيعة المشاركة هل هي إجبارية أم اختيارية، والحوافز المقدمة للطالب المشارك في المشروع، وشروط سن المواطنين الأمين المستهدفين، وخطوات الالتحاق بالمشروع وكيفية التعاقد الحر للطلاب مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حتى حصول الدارسين الاميين على شهادة محو الأمية.