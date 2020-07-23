شكرا لقرائتكم خبر عن 3639 راكبا يصلون مطار القاهرة على متن 21 رحلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 21 رحلة دولية نقلت على متنها 3639 راكبا قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليونان وقبرص وإيطاليا وأثيوبيا والإمارات والسعودية والسودان والعراق والكويت، وقالت مصادر بالمطار، إن تشغيل اليوم مرتفع قياسا بالأيام السابقة مرجعا ذلك إلى حالة الطمأنة التى بدأ يشعربها الركاب سواء المسافرين أوالراغبين بالمجيء لمصر.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.