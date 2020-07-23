شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يصدر نشرة عن الإجراءات السليمة لفحص الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة منى سعيد رئيس شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومى للبحوث فى نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث روشتة كاملة للتعرف على فحص الأضحية وذلك بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك .

*أولا: قبل الذبح

- أن يكون الحيوان نشيط حيث أن الكسل وعدم الحركة يدل على أن الحيوان يعانى من مشاكل صحية.

- أن تكون شهية الحيوان مفتوحة لأن المريض لايقبل على الأكل .

- التأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو إلتهابات الفم أو الأنف أو الجروح أو التورمات .

- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى ولا يعانى من السعال .

- أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا الى الأرض ’ والأرجل مستقيمة وقوية .

- أن تكون الأغشية المخاطية للعين لامعة ولا يوجد بها إصفرار أوإحمرار.

- أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة من العيوب التالية ( العوراء ’ العرجاء، المريضة، الهزيلة).

عادة لا توجد أسنان أمامية بالفك العلوى للخروف ولكن توجد ضروس ويحدد سنه من تغيير الأسنان اللبيية الى دائمة فى الفك السفلى

تحديد سن الأبقار من الأسنان الأمامية للفك السفلى

- الضغط على جانبى البطن لمعرفة إمتلاء الكرش من عدمه والإمتلاء غير الطبيعى يكون غشا بالملح حيث يتم تجويع الحيوان ثم يقدم له ماء بالملح فينتفخ الكرش.

* ثانيا :عند ذبح الأضحية

- المفروض أن عملية الذبح تتم فى المسالخ المخصصة والمصرح بها ’ لأن ذلك يضمن سلامة الذبيحة للأستهلاك وذلك للذبح’ البيئة الآمنة والنظيفة للذبح وجزارين مرخصين ومؤهلين لهذه المهنة ، التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة

ولكن معظم الناس يرغب بذبح الأضحية خارج المجزر لذلك نوجه عناية السادة المضحين بإتباع الإرشادات التالية فى حالة كان الذبح بالمنزل :

1- لا يجهد الحيوان قبل ذبحه بوقت كاف حتى لايستهلك مخزون الطاقه فى عضلاته مما ينتج عن ذلك إنخفاض فى جودة وطعم ولون لحمه ( يصبح داكنا ).

2- عدم ذبح الحيوان أمام الآخر أو سن السكين أمامه لعدم بث الرعب فيه الأمر الذى يؤدى الى إحتباس الدم فى الأوردة والحصول على لحم داكن اللون . وكذلك عدم قطع وتر القدم وذلك لعدم إيلامها ولكن يتم ربطها وإضجاعها على شقها الأيسر.

3- عدم إطعام الحيوان قبل الذبح لمدة 12 ساعة وتقديم له الماء بشكل مستمر وذلك لتقليل الفضلات فى أمعاؤه وتسهيل عملية سلخه.

4- عند الذبح يجب التأكد من قطع الأوداج والقصبة الهوائية والمرئ لسرعة خروج الدم وإراحة الحيوان.

5- عدم فصل رأس الحيوان حتى تمام عملية خروج الدم.

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6- ينصح عند السلخ عدم النفخ بالفم لمنع التلوث وإستعمال المنفاخ والتأكد من عدم ملامسة الأجزاء الخارجية من جلد الحيوان للحم أثناء السلخ .

7- توخى الحذر من تلوث اللحم عند إزالة الجهاز الهضمى للحيوان ( الكرش والأمعاء )

8- ينصح بغسل السطح الخارجى للذبيحة بعد السلخ بماء نظيف.

ثالثا : فحص لحوم الذبائح

فحص الذبيحة والتأكد من عدم إصابتها إصابة موضعية أو وجود ديدان أو حويصلات فى أحد أعضاؤها.

فحص عضلات القلب والتأكد من عدم وجود الحويصلات للديدان الشريطية وعدم وجودها أيضا فى العضلات .

فحض الرئتين والتأكد من عدم وجود الحويصلات المائية بها وخاصة فى الجمال .

فحص الكبد والتأكد من خلوه من ديدان الفاشيولا وشكلها مثل ورقة الشجر الصغيرة .

- مراعاة أن يتم نقل اللحوم بعد الذبح مباشرة وذلك لتجنب تكاثر الجراثيم فيها مما يعرضها للفساد .

الدودة الكبدية

الحويصلات المائية

حويصلات الديدان الشريطية بانسجة القلب

أعضاء مريضة

رابعا: تبريد اللحوم

1- وضع الذبيحة فى التبريد لمدة 24 ساعة وبعد ذلك يتم تقطيع الذبيحة ومن ثم تستهلك أوتخزن بالتجميد وفى هذه الحالة سوف نحصل على لحوم طرية وذات جودة عالية ولكن هذا يتم فى محلات اللحوم وذلك لتوفر غرف التبريد الكبيرة.

2- أو يتم تقطيع اللحوم بعد الذبح وتغليفها وتخزينها فى الثلاجة على درجة حرارة الثلاجة العادية لمدة 24 ساعة بشرط أن تتعرض جميع اللحوم للتبريد على ألا تتراكم أكياس اللحوم فوق بعضها و من ثم يتم نقلها إلى التجميد بالفريزر أوتستهلك .. هذه الحاله متوفرة فى معظم بيوت المستهلكين ويمكن أن تعمل بسهولة وتعطى للحوم أقل طراوة من المرحلة الأولى ولكنها جيدة. حيث تعمل بعض الأنزيمات على أنسجة اللحوم وتعطيها طعما لذيذا ولاتحتاج الى وقت طويل للطهى .

3- أو الحالة الثالثة هى التى يعمل بها معظم المستهلكين إلى الآن وهى أنه بعد الذبح يتم تقطيع الذبيحة وتجميدها مباشرة وخلال فترة زمنية قصيرة من 4-6 ساعات بعد الذبح وبذلك سوف تحصل على لحوم ذات جودة وطراوة أقل تعتبر أسوء الحالات ولا ننصح بها.