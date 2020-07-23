شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ونشرت السفارة على حسابها على تويتر تغريدة قبل قليل قالت فيها: "من كل العاملين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى الـ ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو"

بعث كل من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، وفالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية، وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي برقيات التهاني إلى نظرائهم المصريين بمناسبة احتفال مصر بذكري 68 لثورة يوليو عام 1952 .

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