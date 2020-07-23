شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية مهنئا السيسى بذكرى 23 يوليو: نتمنى دوام الاستقرار لمصر الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة السفير أسامة نقلى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وفق تغريدة على حسابه الرسمى ب"تويتر".

وأضاف السفير نقلى فى تغريدته: "أتقدم بأخلص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر الشقيقة بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، مقرونة بأطيب الأمنيات لمصر بدوام الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار".

هنأت سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "نتمنى مزيدا من الرقى والتقدم والاذدهار للشعب المصرى".

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت أن اليوم الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل

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ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، على أن يستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020م".

هنأت سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "نتمنى مزيدا من الرقى والتقدم والاذدهار للشعب المصرى".

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت أن اليوم الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل

ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، على أن يستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020م".