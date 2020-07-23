شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: زيادة إنتاج السكر من القصب تعتمد على 8 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات التي يتبعها معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لزيادة إنتاج قصب السكر، خاصة بعد نشر صنف جيزة 3 الجديد عالية الإنتاج بديلا لصنف "س9" .. وهى كالآتى:

-نشر أصناف عالية الانتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9".

- نشر صنف جيزة "3 " يعطى انتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20% .

- برامج توعوية لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة.

-دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الافات.

- تتحمل وزارة الزراعة دعم 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%.

-صرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

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-تحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى.

-فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد.

-صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر ت أصناف جديدة لقصب السكر ، وتدعيم مزارعى القصب الملتزمين بزراعة الاصناف الجديدة بخدمات وتقاوى بالمجان ، بهدف زيادة الانتاج المحلى والحد من الاستيراد وترشيد استهلاك المياه، وبديلا لصنف س "9 " الذى يزرع منذ 1983.

ونشر الأصناف الجديدة لقصب السكر جيزة 3 بديلا عن صنف س9 لرفع إنتاجية السكر من وحدة المساحة المنزرعة و ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحقق أعلى ربح للمزارع وتقلل تكلفة الإنتاج، مؤكدا: أن مصانع السكر تقوم حاليا بتجارب على صنف جيزة 4 ليتم نشر الموسم الجديد.