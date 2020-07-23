لماذا لا يموت أولاد "الأردوغان".. القراطيس هيقفوا مع مصر ولا تركيا في الحرب؟ بيني وبينك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يفتح حسن مجدي ملف القنوات الإخوانية مرة أخرى، ويفضح ترديدهم نفس الكلمات بطرق مختلفة، وفضيحة دعمهم للمستعمر التركي، ضد بلادهم وضد الأشقاء في ليبيا. Advertisements ويتناول البرنامج نشر نفس المنطق المخابراتي التركي في قنوات الإخوان وأذرعها علي مواقع التواصل الأجتماعي، في تناول الملف الليبي وملف سد النهضة. ويذاع برنامج بيني وبينك، الخميس من كل أسبوع، عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من تقديم حسن مجدى، وتصوير حسام عاطف، ومونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، وإخراج شادي أبو الحسن.

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