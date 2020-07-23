شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يشارك باجتماعين في "الاتحاد من أجل المتوسط وآنا ليند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية في اجتماعين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لكبار المسئولين للاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند الثقافية ومقرها الإسكندرية، ومعه وزير مفوض أميرة عبد الرحيم مدير شئون المشاركة الأورومتوسطية وسكرتير ثان نانسي عادل.

تناول اجتماع كبار مسئولي الاتحاد من أجل المتوسط الجهود التي قامت بها المنظمة الدولية في مواجهة جائحة كورونا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المتوسط بالتعاون مع الدول الأعضاء، ومساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد حيث أكد د. بدر عبد العاطي على الدعم الذي تقدمه مصر للاتحاد على هذا الصعيد.

كما تباحث الاجتماع حول الاحتفالات باليوبيل الفضي لعملية برشلونة المقرر عقدها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تحدث السفير د.بدر عبد العاطي باسم المجموعة العربية معرباً عن أهمية التأكيد خلال الاحتفال بتلك الذكرى علي الأبعاد الثلاث السياسية والاقتصادية والثقافية لعملية برشلونة المؤسسة للتعاون الاورومتوسطي، فضلاً عن التأكيد على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية في إطار من احترام قرارات الشرعية الدولية.

أكد د.بدر عبد العاطي كذلك على الدور الثقافي المحوري الذي تلعبه مؤسسة آنا ليند في منطقة المتوسط، وعلى أهمية إيلاء موضوع تعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل أولوية في المرحلة القادمة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

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من ناحية أخرى، تناول اجتماع مجلس محافظي مؤسسة آنا ليند والتي تتخذ من الإسكندرية مقراً لها كيفية تطوير عمل المؤسسة لتعزيز دورها الثقافي الاورومتوسطي ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في هذا المجال كالتطرف الفكري والعنف وكراهية الآخر.