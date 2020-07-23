شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مطار القاهرة يسير 71 رحلة طيران أجنبية وعربية لنقل 8 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة اليوم الخميس 71 رحلة جوية مابين سفر ووصول خاصة بشركات طيران أجنبية وعربية يتم خلالها نقل 7990 راكبا، وأوضحت مصادر بمطار القاهرة بان المطار سيغادر منه 35 رحلة سفر خلال ال24 ساعة على متنهم 2469 راكب ،فى حين يستقبل 38 رحلة وصول على متنهم 5521 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.