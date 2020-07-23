شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "نتمنى مزيدا من الرقى والتقدم والاذدهار للشعب المصرى".

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت أن اليوم الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل

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ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، على أن يستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020م".

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ومن جهة أخرى، كانت سفارة السعودية في القاهرة، قد اعلنت استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والمملكة العربية السعودية، ونشرت السفارة السعودية على حسابها على توتير بيانا جاء نصه كالتالى: تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس ، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة ، ويمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات".