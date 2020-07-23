محافظ الجيزة: حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق وفتح المجازر مجانا طوال أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الجيزة عددا من الضوابط استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة. كما اصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله مشددا علي حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا إلى أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر. Advertisements وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية. وفي نفس الاطار اصدر محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

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