حكام إمارات الشارقة والفجيرة وعجمان يهنئون الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حكام إمارات الشارقة والفجيرة وعجمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن عضو المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بعث برقية تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

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وأضافت الوكالة أن عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بعثا أيضا برقيتي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة.



كما بعث عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي برقيات تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة.

