شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حركة مرور السيارات بكوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السيولة المرورية وتيسير حركة المرور والسيارات يشهدها كوبرى أكتوبر، حيث شهدت حالة من السيولة المرورية، اليوم الخميس، بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وانتشر رجال المرور لتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، بصحبة الأوناش لسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية .

وانتظمت حركة المرور أعلي الدائري وكوبري أكتوبر، كما تستقر الحالة المرورية في شارع الهرم وفيصل بالاتجاهين في القادم والمتجه من والي المنطقة الأثرية وميدان الجيزة.

Advertisements

وسيولة مرورية يشهدها شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز حتى ميدان سفنكس وأحمد عرابي ومناطق الدقي، وتستقر الحالة المرورية على محوري 26 يوليو وصفط اللبن باتجاه ميدان لبنان وجامعة القاهرة والطريق الدائري.

واستقرت الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائرى حتى كوبرى ثروت والعكس، وكذلك شارعى الهرم وفيصل اللذين شهدا سيولة مرورية تامة بالاتجاهين فى القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة والعكس.