شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: إجراء الانتخابات 21 أغسطس يتفق مع اتجاه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، يتفق مع ما تقوم به الدولة من قرارات لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه تم تحديد انتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في 21 أغسطس 2020، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .

وأضافت النقابة، فى مذكرة توضيحيه للمستشار طه عادل رئيس النيابة، على ما جاء بالحكم الصادر في الطعن رقم 37214 لسنة 74 ق، والصادر من محكمة القضاء الإداري، حيث أن الحكم قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والخاص بإلغاء الانتخابات لحين تحسن واستقرار الأوضاع في البلاد وعودة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة، ولما كان ذلك وما جاء بحيثيات الحكم وأسبابه المعول عليها تأسيسا على قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وما تلاه من قرارات ، ومن حيث أن الأثر المترتب على هذا القرار هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات نقابة أطباء الأسنان التي كان مقررا لانعقادها يوم 29 مارس 2020، وهذ الأثر يبقى نافذا بذاته دون حاجة الى صدور قرار من النقابة العامة.

وتابعت: ويبقى ذلك الأثر إلى حين إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أو تعديله، أو زوال الحالة التى صدر استنادا إليها، وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان أسس على أن الانتخابات معلقة على شرط إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، أو تعديله أو زوال الحالة التي صدر استنادا إليها، أضف إلى ذلك قرار نقيب أطباء الأسنان، والذي جاء فيه بإلغاء الانتخابات لحين تحسن واستقرار الأوضاع في البلاد وعودة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة .

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واستطردت: لما كان ذلك وحيث أنه وبتاريخ 4 يوليو 2020 صدر بالجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 32 لسنة 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ وكذا القرار رقم 33 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ والقرار رقم 34 لسنة 2020 بفتح باب الترشح، ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس الشيوخ، وارتباطا وقياسا على ما تقرره الدولة، وحيث أنه وبفتح باب الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، وعودة الحياة الديمقراطية السليمة، وبهذا القرار تكون قد زالت الأسباب التي كانت تعوق ممارسة الحياة السياسية، كما أن انتخابات مجلس الشيوخ تتم على كامل القطر المصرى فى خلال يومين هما الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أغسطس 2020 ممن لهم حق التصويت من جموع الشعب المصرى والذي يتجاوز من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات أكثر من ستين مليون مواطن.

وذكرت: أنه قياسا على ذلك وبالمقارنة فيما بين الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان وبين من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، نجد أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان تتفق مع ما تقوم به الدولة من قرار عودة ممارسة الحياة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ، ولا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .