شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن خالص التهانى وأطيب التمنيات لمصر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو. وأكدت الخارجية الأرمينية في بيان لها وزعته سفارة أرمينيا بالقاهرة :" أنها تقدر عاليا التعاون المثمر القائم علي الروابط الراسخة والثقة المتبادلة بين مصر وأرمينيا والشعبين المصري والأرميني " .. معربة عن تطلعها إلي تحقيق المزيد من توسيع العلاقات الثنائية وتحفيز التعاون الاقليمي والدولي بين البلدين .

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