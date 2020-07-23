شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي البطولي الحازم للقوات المسلحة واحباطها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية فى منطقة بئر العبد شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 18 من العناصر التكفيرية واستشهاد 2 وإصابة 4 من أبطال الجيش المصرى.

وتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالى الشهداء الأبطال البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى راشد على يقظة القوات المسلحة المصرية وبالتضحيات العظيمة التى يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا علي الدعم الكامل من قيادات ومواطنى محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية فى حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، لافتا إلى أن المناورات التى نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجى الغربى تعكس مدى الجاهزية الكاملة فى مواجهة أى تحديات ودحر أى مخططات عدائية.

وفى سياق آخر بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

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وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديثة وتاريخ كفاح الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائما يقف إلى جانب قواته المسلحة ضد كل من يريد النيل من مصرنا الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة .

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء والمحافظين .