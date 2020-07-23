شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 541 ألف و800 جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحى بالأقصر وأسوان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف استمرار مديرياتها المختلفة فى جميع المحافظات فى أعمال بيع صكوك الأضاحى للعام الجارى، لافتة إلى أن مبيعات الصكوك تجاوزت حتى الآن 50 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إن مديرية أوقاف أسوان تمكنت من تحقيق مبيعات في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بلغت حتى الآن نحو 387 ألف جنيه، خلال هذا العام 1441هـ، فيما تمكنت مديرية أوقاف الأقصر من بيع صكوك بمبلغ حوالى 154 ألف و800 جنيه.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

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2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات.