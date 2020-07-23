شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 549 ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضحى بسوهاج حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف سوهاج من تحقيق مبيعات في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بلغت حتى الآن نحو 549000 جنيه، خلال هذا العام 1441هـ.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع ، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات.



وأعلنت وزارة الأوقاف عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى.

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وقالت الوزارة فى بيان لها امس، إنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.