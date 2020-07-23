متهم بـ"خلية الإخوان الإعلامية": نتلقى التمويل من القيادات الهاربة بتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال الإخواني هشام متولي الشوبكي، عضو المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، والمُكلف بالإشراف على اللجنة الإعلامية للإخوان بالإسكندرية، إنه يتلقى التعليمات من قيادات الإخوان الهاربة في تركيا مثل حمزة زوبع وعبدالله الشريف.

وأضاف "متولي" في اعترافاته أن القيادات الهاربة بتركيا يرسلوا لهم الأموال لإنتاج مواد دعائية معززة بأرقام وإحصاءات مزيفة لإعادة الإخوان مرة أخرى للحكم، ثم نرسلها للاعتماد في الخارج ويتم نشره في قناتي "مكملين والشرق والوطن" ثم يقوم فريق "السوشيال ميديا" بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إخوانية بالإسكندرية تضم 6 عناصر إرهابية تستهدف إثارة البلبلة والشائعات بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أنه تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابي الإخواني الهارب عماد البحيري والإرهابي الإخواني الهارب حسام الشوربجي والإرهابي الإخواني الهارب سيد توكل والإرهابى الإخواني الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع الخلية الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.