ماذا وجدت الداخلية داخل مقر خلية الأفلام المُفبركة بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن ضبط خلية الإخوان لفبركة الفيديوهات قبل الاستحقاقات الديمقراطية بالإسكندرية.

كانت رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الاخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الانترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تُبث من الخارج.

وقال بيان الوزارة الداخلية؛ إنه تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإخواني الهارب "عماد البحيري، حسام الشوربجي، سيد توكل، حمزة زوبع.

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وأضاف بيان الوزارة أن المعلومات أكدت اضطلاع الجماعة الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنيه بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه ، وهم "هشام متولي الشوبكي، إسلام علواني حجازى، إبراهيم سعيد إبراهيم، محمد محمد سعيد، محمد أحمد شحاته، صهيب سامى الزقم.

وأوضح البيان بأنه عقب استهداف الاستوديو عُثر على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن ضبط عناصر إخوانية استهدفت إثارة البلبلة بالتزامن مع بدء الاستحقاقات الانتخابية.