محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كمامات على بطاقة التموين بحرية كاملة على الشراء دون الإجبار بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية. وقالت الوزارة، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حاليًا على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات. وجاءت مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين كالتالي: - سهولة التنفس. - طاردة للسوائل والرذاذ. Advertisements - مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات. - لا تسبب حساسية للبشرة. - قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة. - مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام. - يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها. - يتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 غسلة ومعالج لقتل الميكروبات.. تعرف على أسعار ومواصفات "كمامة التموين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.