بينهم أجنبي.. أمن القاهرة يضبط 8 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها. أسفرت جهود أجهزة أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، عن ضبط (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول). Advertisements كما ضبطت أجهزة الأمن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بحوزته (500 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالي– هاتف محمول). ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (5 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الفودو- مبلغ مالي). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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