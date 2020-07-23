بعد ارتكابهم 10 جرائم.. سقوط عصابة سرقة المتاجر في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بالمطرية، تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب إحدى المحال كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة خزينة بداخلها (مبلغ مالي 100 ألف جنيه) من داخل المحل. Advertisements بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة ( 4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم (سيارة نقل "ملك أحدهم") المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديديه - عتلات حديديه - جاكوش كبير الحجم يستخدم في تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون ) وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها. وأثمرت الجهود بإرشاد المتهمين عن ضبط مبلغ مالي (35 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة بمسكنهم ، وكذا ضبط الخزينة المستولى عليها ، وبيستدعاء المجني عليه إتهمهم بالسرقة ، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفلل وأقروا بارتكابهم (10) حوادث سرقات متاجر بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة نقل "ملك أحدهم" - 3 شاشات تلفزيون - 2 بوتاجاز - ثلاجة كبيرة الحجم - 2 غسالة - ديب فريز "قاموا بشرائهم من متحصلات وقائع السرقة ") وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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