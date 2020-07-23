أخبار مصر | التعليم تعلق على "منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلق على "منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءًا من أكتوبر المقبل.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
آخر إحصائيات كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.