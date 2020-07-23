أخبار مصر | رئيس حزب "المصريين": ثورة 23 يوليو ستبقى عالقة في أذهان المصريين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس حزب "المصريين": ثورة 23 يوليو ستبقى عالقة في أذهان المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ثورة 23 يوليو المجيدة سطرت ملحمة تاريخية من التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة، حتى تحققت أهداف الثورة المجيدة التي نعيش على ثمارها حتى وقتنا هذا، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، موجهًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال "أبو العطا"، في بيان، اليوم الخميس، إن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة تُشعرنا بالفخر والعزة والكرامة كلما حلت لأنه بفضلها استعدنا وطنًا استطاع أبنائه أن يتنفس فيه شريان الأمل والحياة من جديد بعد أن عاشوا على مدى سنوات طويلة من الظلم والاستبداد والقمع تحت حكم الاستعمار والسيطرة الأجنبية على كافة مناحي الحياة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر غنية برجالها الشرفاء المخلصين البواسل الذين يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحيات وتقديم الذات فداءً للوطن؛ ويقدمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر للحفاظ على الوطن وحماية مقدراته وسلامة أراضيه وصون كرامته حتى يعيش الشعب مُنعم بالأمن والاستقرار، موضحًا أن تلك الثورة المجيدة تؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائمًا ومساندته للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار.

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وأشار إلى أن التاريخ سيقف طويلًا عند الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والبطل الشجاع الذي يثبت للعالم أجمع يومًا تلو الأخر بأنه جاء لإنقاذ الدولة المصرية وشعبها العظيم من مُخطط خبيث كان يستهدف الإضرار بها والمساس بمؤسساتها الوطنية ورجالها الشرفاء، موضحًا أن التاريخ سيكتب في أنصع صفحاته البيضاء كيف أنقذ الرئيس السيسي شعبه العظيم من الانهيار والتقسيم والحروب الأهلية التي كان مخططًا لها خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية ولبى نداء الملايين ووقف وساند شعبه وعبَر به لبر الأمان والاستقرار نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات، وحافظ على البلاد وصان الوطن وأعاد للدولة هيبتها وللمصريين كرامتهم.

وتابع، كما سيسجل التاريخ في صفحاته أيضًا كيف نجح القائد عبدالفتاح السيسي المخلص لوطنه ولشعبه في تغيير خريطة مصر عالميًا بامتياز وأعادها إلى مكانتها التي تستحقها عن جدارة حتى أصبحت قلب أفريقيا ومحل تقدير واحترام وإشادة جميع دول العالم.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن جموع الشعب المصري العظيم في تلك المناسبة المجيدة يجددون العهد للرئيس السيسي بأن يبذلون مزيدًا من الجهد والتضحيات والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة من عمر الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، متمنيا دوام الاستقرار والأمان وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الخير والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.