أخبار مصر | تعيينات جديدة لشباب الخريجين بالإسكندرية.. وتوفير 1215 وظيفة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيينات جديدة لشباب الخريجين بالإسكندرية.. وتوفير 1215 وظيفة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تعيين عدد من شباب الخريجين، ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن خطتها للقضاء على أزمة البطالة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية عينت 1653 شاباً، من بينهم 39 من ذوي الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح الوزير المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 164 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 135 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات .

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلي أن المديرية تلقت 163 شكوى، منها 38 شكوي مستوفاه ، وتم تحرير 65 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 60 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 61 ترخيصاً جديداً لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 52 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس : عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 138 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

عودة 1710 عمال مصريين من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم

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تعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل علي متنها 3520 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والإمارات ، ولبنان، وتركيا، وسلطنة عمان ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 10 رحلات تقل 1710 عاملين مصريين من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الخميس ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 10 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 23 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1710 عمال.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران الكويتية 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 290عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران فلاي ايجبت رقم 5048 قيام من الكويت 15:00 ، وصل لمطار سوهاج وعلي متنها 180 عاملا، والخامسة علي العربية - مصر رقم 1721 قيام من الكويت 15:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجيبت رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 17:50 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 180 عاملا ، والرحلة السابعة علي العربية - مصر رحلة رقم 722 قيام من الكويت 18:45 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة على طيران الجزيرة رقم 308 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.