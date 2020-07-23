أخبار مصر | برلمانية: القضاء على الاستعمار أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: القضاء على الاستعمار أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جليلة عثمان، وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن أن بناء جيش قوي، كان ضمن مبادئ ثورة 23 يوليو والتي سعت ثورة 30 يونيو إلى تحقيقها ليحقق الجيش المصري ترتيبًا عالميًا ويتقدم الدول ليصبح ترتيبه التاسع عالميًا.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن من أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو القضاء على الاستعمار، والقضاء على آثاره التي عانى منها الوطن، وتحقيق الاستقلال، مشيدة بمبادئ ثورة 23 يوليو الستة التي تضمنها بيان الثورة؛ قائلة: "مبادئها الـ6 كانت ممتازة، ولكن التنفيذ على مدى سنوات كان له بعض الأضرار".

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم اهتم بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة، لتواكب التطورات الحديثة، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب والمناورات، مشيرة إلى أنه على الرغم من نبل مبادئ الثورة إلا أن سوء استغلالها أثر بالسلب منها مجانية التعليم والتي تسببت في ضعف مستوى التعليم المصري نظرًا لأنه يقدم دون مقابل.