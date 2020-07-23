أخبار مصر | تنفيذي الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذي الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيز، بالدور البطولي للقوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية، في هجوم على أحد إرتكازات بئر العبد بالعريش، ومتقل 18 من العناصر التكفيرية، واستشهاد 2 من أبطالنا و4 مصابين.
وتقدم محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطل البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.
وأثنى راشد على يقظة القوات المسلحة المصرية و بالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا علي الدعم الكامل من قيادات ومواطني محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، لافتا أن المناورات التي نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجي الغربي تعكس مدي الجاهزية الكاملة لدي قواتنا المسلحة لمواجهه اي تحديات ودحر اي مخططات عدائية.
في سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المواصلات العامة ستستمر في عملها أيام العيد، ولن يتم توقيفها، متابعًا: "لن يتم تعطيل المواصلات العامة في عيد الأضحى".
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم السماح لحديقة الحيوان بالعمل خلال عيد الأضحى بنسبة 50% بحد أقصى 3 آلاف تذكرة في اليوم.
وأكد أن تحديد مواعيد لإغلاق المحال والمقاهي عقب انتهاء أزمة كورونا أمر مفروغ منه، لافتًا إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة كورونا حتى فصل الشتاء.
وكشف متحدث الوزراء، عن استمرار غلق قاعات الأفراح والمآتم حتى إشعار آخر، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد صيفية وأخرى شتوية للمحال التجارية بعد عيد الأضحى.
وتابع: "محدش يكلمنا على الشيشة في المقاهي طالما استمر وباء كورونا في مصر، وكفاية على المقاهي السماح بزيادة الإشغال لـ50%".
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء.