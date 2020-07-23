أخبار مصر | تنفيذي الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذي الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيز، بالدور البطولي للقوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية، في هجوم على أحد إرتكازات بئر العبد بالعريش، ومتقل 18 من العناصر التكفيرية، واستشهاد 2 من أبطالنا و4 مصابين.

وتقدم محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطل البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى راشد على يقظة القوات المسلحة المصرية و بالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا علي الدعم الكامل من قيادات ومواطني محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، لافتا أن المناورات التي نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجي الغربي تعكس مدي الجاهزية الكاملة لدي قواتنا المسلحة لمواجهه اي تحديات ودحر اي مخططات عدائية.