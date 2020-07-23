أخبار مصر | حقيقة إلغاء امتحانات القراءات بجميع المعاهد الأزهرية هذا العام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إلغاء امتحانات القراءات بجميع المعاهد الأزهرية هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.

وتواصل المركز الإعلامي مع مشيخة الأزهر الشريف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستعقد في مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن رسميًا، خلال الفترة من ٨ أغسطس حتي يوم 17 اغسطس مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 89745 حالة بعد تسجيل 667 حالة اليوم الأربعاء بحسب بيان وزارة الصحة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.