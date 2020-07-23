مصر | بلاغ يتهم عضو في الجماعة الإرهابية بالاعتداء جنسيا على طفل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم عضو في الجماعة الإرهابية بالاعتداء جنسيا على طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه، في واقعة مأساوية، بمنطقة الشروق.

وقام والد الطفل، بتقديم بلاغ بقسم شرطة الشروق، بقيام عضو جماعة الإخوان الإرهابية بالتعدي جنسيًا على نجله، والذى يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

وتم ضبطه المتهم، وعثر على هاتفه المحمول فيديو لإرهابي سابق اتهامه في القضية رقم ٧٦٣ ٢٠١٥ " انضمام لجماعة محظورة"، يحتوي على مشاهد اعتداء جنسي على طفل آخر.

وتحرر عن الواقعتين المحضرين رقمين ١٩٣٥ - ١٩٥٣ ٢٠٢٠ إداري قسم شرطة.