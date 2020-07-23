مصر | إحباط ترويج 3 أطنان أرز تمويني فاسد على الأسواق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 3 أطنان أرز تمويني فاسد على الأسواق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة لحيازته 3 أطنان "أرز تموينى" غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب، تمهيدًا لتوزيعها للمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليها لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، متربحًا من جراء ذلك ومهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط 171 قضية بإجمالى مضبوطات 4233 عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.