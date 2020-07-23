مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 3 من تجار الكيف بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 3 من تجار الكيف بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، جهودها فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (500 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (5 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهم (1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو - مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

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وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.