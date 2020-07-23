مصر | انتحلوا صفة مفتشي تموين.. سقوط عصابة الاستيلاء على بضائع المحلات بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انتحلوا صفة مفتشي تموين.. سقوط عصابة الاستيلاء على بضائع المحلات بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشي تموين وااإستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك في الزاوية الحمراء

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك، والإستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بإرتكابهم ( 4 ) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (64) خرطوشة سجائر "مختلفة الأنواع " من المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية " (صاحب محل عطارة بدائرة القسم )، وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه "، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا.. حبس وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

أفاد مصدر مطلع أنه تم حبس محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق، على خلفية القضايا المثارة بينه وبين الفنانة اللبنانية.

Advertisements

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "محمد وزيري"، وكيل أعمال الفنانة اللبنانية السابق، وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الفنانة اللبنانية قد اتهمت مدير أعمالها السابق بالنصب عليها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

قال "مجدي حلمي" محامي الطيار المفصول "أشرف أبو اليسر"، إن حكم اليوم بحبس الفنان "محمد رمضان"، كان بمثابة موقفا داعما لموقفهم في الدعاوى المقامة ضده، والتي منها الدعوى المقامة يوم ٦ أغسطس المقبل.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى الخليج 365، أنه يشكر القضاء لنزاهته وعدالته في حكم اليوم، ويأمل عودة الحق للطيار بعدما تأذي في عمله.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.