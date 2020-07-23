مصر | بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بالمطرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادة تلقية بلاغا من صاحب إحدى المحال كائن بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة خزينة بداخلها (مبلغ مالى 100 ألف جنيه) من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم (سيارة نقل "ملك أحدهم") المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديديه - عتلات حديديه - جاكوش كبير الحجم يستخدم فى تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون ) وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها.

تم ضبط بإرشادهم مبلغ مالى (35 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة بمسكنهم، وضبط الخزينة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بإسلوب "كسر القفل" وإقروا بإرتكابهم (10) حوادث سرقات متاجر بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة نقل "ملك أحدهم" - 3 شاشات تلفزيون - 2 بوتاجاز - ثلاجة كبيرة الحجم - 2 غسالة - ديب فريز "قاموا بشرائهم من متحصلات وقائع السرقة ") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.