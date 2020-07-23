شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتبرع بالأرض.. وزير الزراعة يوافق على إنشاء محطة صرف صحي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة ٦٢٥ مترًا مربعًا، تبرع بها أحد المواطنين فى قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاى البارود.

وأضاف المحافظ أن المشروع هو أحد مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦م، المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي بالبحيرة وفقا للقانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية حول المشروع.

وأشاد «المحافظ» بمشاركة المجتمع المدنى مع الدولة فى توفير الخدمات والمرافق للمواطنين، وحرص المواطنين على المشاركة بفاعلية فى خدمة المجتمع المحلي.