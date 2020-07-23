شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تعقد دورة تدريبية لشرح مفهوم التعايش وتطبيق «صحة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عقد دورة تدريبة لمسئولى الثقافة الصحية وخريجى المعهد الفنى الصحى شعبة التثقيف الصحى بديوان عام المديرية، فى إطار حرص المديرية على رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحى بالمحافظة.

جاءت الدورة تحت إشراف الدكتور أحمد شاويش، مدير إدارة الثقافة الصحية، وحاضر فيها فريق من الإدارة المركزية للإعلام الصحى والسكانى، وتضمن التدريب شرح تطبيق «صحة مصر» وتوضيح مفهوم التعايش المجتمعى وخطوات تطبيقه، وكذلك مناقشة أحدث المعلومات الخاصة بفيروس كورونا.