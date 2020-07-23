شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لدراسة تحويل مستشفى تكامل شنتنا الحجر إلى «تخصصي لجراحة الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نصيف حفناوى العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قيام لجنة من المديرية بزيارة مستشفى التكامل في شنتنا الحجر، بحضور الدكتور مصطفى أبوحليمة، مدير المستشفي، لدراسة تطويرها وتجهيزها لتصبح متخصصة في جراحات طب الأطفال.

وقال «الحفناوى» إنه سيتم تجهيز المستشفى بالمشاركة المجتمعية بـ60 سريرًا لاستقبال الأطفال المحتاجين لعمليات جراحية لخدمة أبناء محافظة المنوفية، وإعفائهم من السفر للمحافظات الأخرى والبحث عن توافر أماكن مجهزة، لتصبح أول مستشفى متخصصة في جراحة الأطفال بالمنوفية.