شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشكر الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للفاتورة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رسالة شكر للشركات التي قامت بالإشتراك في مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية واستعدادا لتعميمها على كافة الشركات، وهى: شركة العربى للتجارة والصناعة، وشركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية، وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة يونيباك النيل المحدودة، وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة نستلة للمياه مصر، واصفاً هذه الشركات بشركاء النجاح.

وأكد «معيط»، في بيان صحفى، الخميس، اهتمام القيادة السياسية بإجراءات الوزارة لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب المصرية وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة والتيسير على المجتمع الضريبي.

وأشار وزير المالية إلى أن التحول الرقمي يفرض حالياً تحديات شديدة لمواكبة التطورات العالمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستساعد على إحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.

من جهته، أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبي لها بدءً من 30 يونيو 2020، لافتاً إلى أن هذا يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وموضحاً ان من أهم المميزات التي تحققها مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة هي استفادة الشركات المشاركة من الدعم الفنى الكامل الذي تقدمه مصلحة الضرائب المصرية لها ،وكذلك استفادة المصلحة من المقترحات التي تقدمها الشركات للوصول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى الوجه الأكمل.

وأضاف «عبدالقادر» أنه سبق الإعلان عن إنطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفراس للعديد من الشركات، موضحاً أنه تم خلال هذه الورش الإجابة عن كافة الإستفسارات والتساؤلات التي طرحت من قبل الشركات.

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