شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شرق الإسكندرية» تُحصِّل أكثر من 2 مليون جنيه لـ1123 صكا للأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم سالم، مدير عام إدارة أوقاف شرق بالإسكندرية، تصدر إدارته فيما يتعلق بتحصيل صكوك الأضاحي لهذا العام 2020 وذلك للعام الثانى على التوالى، حيث جاءت الإدارة في الصدارة متخطية 10 إدارات أخرى.

وقال «عبدالكريم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إدارة شرق نجحت في تحصيل 1123 صكاً هذا العام بقيمة 2 مليون و21 ألف جنيه من إجمالى حصيلة الإسكندرية والبالغة 3541 صكاً بقيمة 6 ملايين و373 ألف و800 جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة شرق تجاوزت العام الماضي مقارنة بالعام الجاري رغم عدم انتهائه حتى الآن، حيث قامت في 2019 بتحصيل 444 صكاً بقيمة 799 ألف و200 جنيه ويبلغ قيمة الصك الواحد 1800 جنيهاً .

بدوره أعلن الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع صكوك الأضاحي بواقع مبيعات وصلت إلى 3541 صكاً بقيمة مالية وصلت إلى 6 ملايين و373 ألف و200 جنيه العام الجاري 2020.

وقال الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة في الإسكندرية، إنه لا تزال جهود مديرية أوقاف الإسكندرية مستمرة في العمل على مشروع صكوك الأضاحي بيعا وترويجا وتعريفا بهذا المشروع المبارك.

وأوضح «كاسب»، أنه تم تفعيل خدمة إيصال الصكوك إلى المنازل (خدمة الدليفري)، للتيسير على أهل الخير من الراغبين في الحصول على صكوك الأضاحي، لافتا إلى أن المديرية تعمل على أشدها لخدمة هذا المشروع، وأن هناك تنافس كبير بين الإدارات الفرعية في عملية البيع، وأن إدارة شرق تأتي في مقدمة الإدارات الأكثر مبيعا الصكوك تليها إدارة المنتزه ثم وسط.

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