شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوي تظهر «لايف» اليوم.. وشقيقها: «أرجو رفع الظلم.. لا نخشى الموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصدرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، رئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، الاسم الأكثر تداولاً بعد انتشار أنباء عن وفاتها عبر منصات التواصل الإجتماعي. ولكن سرعان مانفت الكحلاوي وعائلتها الخبر، مؤكدة على تواجدها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك لنفي الشائعة وللحديث عن فضل العشرالأوائل من ذي الحجة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الكحلاوي شقيق الدكتورة عبلة عبر الفيسبوك: «ياناس إتقوا الله وما حدش يشير حاجة إلا لما يتأكد خاصة أخبار الوفاة ليه تإذوا الناس في مشاعرها.. إشاعه كاذبة أطلقها أحد الظلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وكذبناها من أكثر من أسبوعين.. طبعا أنا مقدر صدق المشاعر للمحبين ولكن. أرجو رفع هذا الظلم ومراعاة مشاعر الناس وأرجو عدم تشيير أي أخبار إلا بعد التأكد من صحتها.. وعلى العموم إحنا أسره لا تخشى الموت.. ويا بخت إللى مع الله إنما لكل أجل كتاب.. إتقوا الله». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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