شكرا لقرائتكم خبر عن «الباوند غير مستخدم في مصر».. أخطر مزور شهادات جامعية بالكويت يسقط باعترافاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقعت جهات التحقيق الكويتية «أخطر مزور في البلاد» باعترافاته، عندما سُئل عن المبلغ الذي كان يدفعه لتسجيل الطلاب مقابل منحهم شهادات جامعية مزورة، بعضها منسوب إلى جامعات مصرية.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن المتهم أجاب بأنه كان يسجل الطالب مقابل 1000 باوند، في حين أن الباوند غير مستخدم كعملة في جامعات مصر، ما يعد سقوطا آخر باعترافاته، يؤكد أنه لم يذهب ولم يدفع لتسجيل الطلبة، وكانت كل معاملاته بالتزوير.

وسألت النيابة العامة في الكويت مزوروي الشهادات الجامعية: «كيف حصلتم على شهاداتكم قبل 10 سنوات، وأنتم لم تغادروا الكويت؟»، فردوا: «درسنا أونلاين»، لكن جهة التحقيق واجهتهم بأنه لم تكن هناك دراسة «أونلاين» في ذلك الوقت.

وقال مصدر مطلع لـ«القبس» إن المتهمين «كانوا بين من استخرجوا شهادات مزوَّرة عن طريق أخطر مزوِّر في تاريخ الكويت، المدعو أيمن، الذي قد تصل الدعاوى القضائية ضده إلى مئات القضايا».

أضاف المصدر للصحيفة أن «المتهم أيمن الذي وصلت سنوات حبسه حتى الآن 63 سنة، بأحكام قضائية صادرة من المحاكم الكويتية، وصعه الحالي أصبح مزريا للغاية، ففي بعض قاعات المحاكم عندما ينادي الحاجب باسمه، يتفاجأ الحضور بأنه غير موجود، وعند السؤال عن سبب غيابه، يبلغ رجال الأمن هيئة المحكمة بأنه موجود في قاعة أخرى لسؤاله عن قضية جديدة، وسيجري جلبه فور الانتهاء منه، ما يعني أن القضايا ضده في ازدياد».

Advertisements