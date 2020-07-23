شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة.. كلمة السيسي فى ذكرى يوليو وموجز أخبار الخدمات من ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، صباح اليوم الخميس 23 يوليو، تغطية خاصة، تناولت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في ذكرى مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تحدث فيها عن رسائل هامة للشعب المصرى، والجيل الحالي بسبب التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية لرمز ثورة 23 يوليو الراحل محمد نجيب، وزعيمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

واستكملت الزميلة "نسرين فؤاد"، التغطية بموجز الخدمات اليومى، والذى أعده الزميل محمود حسن.



الزميلة نسرين فؤاد

واستعرض تليفزيون الخليج 365 خلال الموجز ما قاله، المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون مسموحا بإقامة الأفراح وحفلات الزفاف في أية أماكن تستقبلها خلال فترة العيد، كما ستظل الشواطئ مغلقة، إلا أنه سيتم السماح عقب عيد الأضحى المبارك بدخول الحدائق العامة والمتنزهات بنسبة 50% فقط من الزوار.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزارء إن تطبيق قواعد احترازية لمواجهة فيروس كورونا في حفل زفاف أو عزاء سيكون أمرا من الصعب تطبيقه.

كما تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتيسيرا على أصحاب المعاشات.

وسيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم اليوم من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت.

أما من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومى الثلاثاء والأربعاء.



وتناول الموجز ما تبدئه وزارة التموين والتجارة الداخلية من العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، ولكن يجب على كل تاجر يرغب فى المشاركة الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.



أثناء الموجز

وعلى صعيد آخر أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط

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ومن المتوقع أن يشهد خط القاهرة - الإسكندرية متوسط تأخيرات لمدة ٤٥ دقيقة، ويشهد خط القاهرة - أسيوط مدة ٤٥ دقيقة تأخير، في حين يشهد خط أسيوط - أسوان تأخير لمدة ٤٠ دقيقة

أما بالنسبة لحالة الطرق أغلقت محافظة الجيزة منذ قليل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شارع الاهرام بشكل جزئى، في تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية وامام مسجد السلام وذلك حتى السبت القادم علي ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط



وتطرق الموجز لما أعلنته مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن بدء التجهيز عن انطلاق أتوبيس حملة التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بندر الأقصر، وذلك للتسهيل على المواطنين للتسجيل فى المنظومة والرد على استفساراتهم.



كما تقرر استكمال أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر فى 18 نقطة تسجيل، وكان قد تم حتى الفترة التى سبقت ظهور جائحة فيروس كورونا، الانتهاء من أعمال تسجيل ما يزيد عن 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

واما عن أسعار الذهب، استعرض الموجز ما واصلته أسعار الذهب من ارتفاع غير المسبوق، ووصل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 826 جنيها، ليصعد لأعلى مستوي في 9 سنوات، فيما سجل عيار 18 سعر 708 جنيه.



وتواصل أسعار الذهب في مصر الصعود منذ فترة، بسبب ارتفاع سعره العالمي والإقبال عليه كمخزن للقيمة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم بسبب أزمة وباء كورونا.

في حين استقر سعر الدولار الأمريكى أمس الأربعاء أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وشهد الدولار الأمريكي استقرارا بالبنوك المصرية هذا الأسبوع ، بعد أن كان قد سجل انخفاضا كبيرا في بداية يوليو الجاري.

وأما عن حالة الطقس، يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 80 بالمائة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وليلا من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل على صعيد مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 ، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.