شكرا لقرائتكم خبر عن 28 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة على متنها 2055راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 28 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة جهات بأوربا وأمريكا وأسيا وإفريقيا وعلى متنهم 2055 راكب

وقالت مصادر بالمطار بان الرحلات قد غادرت إلى وجهاتها فى مواعيدها المحددة لها طبقا لجداول التشغيل

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.